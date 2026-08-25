Лига чемпионов УЕФА, раунд плей-офф: расписание матчей на 25 августа

Сегодня, 25 августа, пройдут три ответных матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, раунд плей-офф, 25 августа (время московское):

19:45. «Сабах» (Азербайджан) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль);

22:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) — «НЕК Неймеген» (Нидерланды);

22:00. ЛАСК (Австрия) — «Селтик» (Шотландия).

Победившие по сумме двух встреч команды примут участие в общем этапе Лиги чемпионов, жеребьёвка которого состоится 27 августа.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.