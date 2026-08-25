Аршавин: у «Спартака» не было провалов, никто из игроков не дрогнул в матче с «Зенитом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал матч 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургской командой со счётом 2:0. Встреча состоялась 23 августа в Москве.

«Спартак» просто накрывал «Зенит» при розыгрыше мяча от ворот, петербуржцы в такой ситуации испытывают проблемы. Мне кажется, что москвичи провели идеальный матч. Первый гол влетел [в ворота «Зенита»], когда игра проходила на скоростях, которые были выгодны «Спартаку». «Зенит» иногда даже не хочет играть на этих скоростях, команда привыкла побыть с мячом, убаюкать соперника. Особенно когда выигрывает, «Зенит» не стремится добить соперника и вылетать в контратаки.

«Спартак» хладнокровно оборонялся в течение всего матча, а во втором тайме красно‑белые спокойно контролировали игру. «Спартак» продемонстрировал не только мастерство, но и самоотверженность. У него не было провалов, никто из игроков не дрогнул», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После этой победы команда Хуана Карлоса Карседо с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Зенит» с девятью очками идет четвёртым.