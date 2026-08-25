«Да нелепейший вообще!» Бубнов разобрал первый гол «Спартака» в ворота «Зенита» в игре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал первый гол «Спартака» в ворота «Зенита» в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Победу в этой встрече одержали красно-белые со счётом 2:0.

— Когда пошла передача, Барриос пошёл [на мяч], потому что он играл, мог спокойно выбить этот мяч. В это время вылетает Адамов, видит, что Барриос уже играет, и киксует. Адамов вскользь ударил по мячу. Угальде стоит почти на линии ворот. Нападающий мог бы принять мяч и туда его, черпаком, на дальнюю штангу. Нет, он берёт и со всей дури бьёт в Адамова. На что Угальде надеялся? Между ног или куда он хотел? Попадает Адамову в грудь, от груди отскакивает в ногу Барриосу, потом мяч снова в Адамова и от него уже отскакивает в ворота.

— Ну, нелепый гол получился.

— Да нелепейши