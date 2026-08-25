Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе Левникова в матче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Кирилла Левникова в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» (3:2).

«У Левникова был матч ЦСКА – «Локомотив» – игра повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. С игрой Кирилл справился спокойно. Хотя один момент нуждается в пояснении, это когда на 30-й минуте первый ассистент почему-то поднял флаг при угловом.

Тут даже VAR не нужен, потому что при угловых офсайд не фиксируется, поэтому Левников это понял сразу… Зачем ассистент поднимал флаг – вопрос. Единственное объяснение, которое вижу я: в