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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе Левникова в матче ЦСКА — «Локомотив»

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе Левникова в матче ЦСКА — «Локомотив»
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Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Кирилла Левникова в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» (3:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
22 августа 2026, суббота. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сильянов – 22'     1:1 Гонду – 29'     2:1 Данилов – 50'     3:1 Алвес – 68'     3:2 Пиняев – 74'    

«У Левникова был матч ЦСКА – «Локомотив» – игра повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. С игрой Кирилл справился спокойно. Хотя один момент нуждается в пояснении, это когда на 30-й минуте первый ассистент почему-то поднял флаг при угловом.

Тут даже VAR не нужен, потому что при угловых офсайд не фиксируется, поэтому Левников это понял сразу… Зачем ассистент поднимал флаг – вопрос. Единственное объяснение, которое вижу я: в