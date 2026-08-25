Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о новичке «Галатасарая» Алексее Батракове, отметив, что он в будущем может перейти в более статусный клуб. По словам Аршавина, Батраков заслуживает выступать в чемпионате другого уровня. 20 августа «Галатасарай» официально объявил о переходе хавбека из московского «Локомотива». Контракт с 21-летним игроком рассчитан до июня 2031 года. В понедельник, 24 августа, Батраков провёл первую тренировку с командой.

«Все данные у Батракова есть. «Галатасарай» должен стать для него трамплином. Его уровень выше, чем чемпионат Турции. Думаю, проблем особых у него не должно возникнуть, он будет играть с хорошими футболистами — Лероем Зане, Виктором Осимхеном», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В ближайшем туре чемпионата Турции «Галатасарай» примет «Гёзтепе», игра пройдёт 29 августа.