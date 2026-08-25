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Талалаев объяснил свой жест в адрес трибун во время матча «Балтика» — «Рубин»

Талалаев объяснил свой жест в адрес трибун во время матча «Балтика» — «Рубин»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил жест, который он продемонстрировал трибунам во время матча 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1). На 64-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, а Талалаев жестикулировал в адрес трибун, совершая удары ладонью по кулаку и эмоционально высказываясь.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
24 августа 2026, понедельник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 8'     1:1 Варатынов – 90+4'    

«У меня была уверенность, что мы сегодня не проиграем. Именно это я показал руководителям даже после того, как гол не засчитали: мы всё равно сегодня выиграем или хотя бы не проиграем», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».