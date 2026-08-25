Талалаев объяснил свой жест в адрес трибун во время матча «Балтика» — «Рубин»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил жест, который он продемонстрировал трибунам во время матча 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1). На 64-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, а Талалаев жестикулировал в адрес трибун, совершая удары ладонью по кулаку и эмоционально высказываясь.

«У меня была уверенность, что мы сегодня не проиграем. Именно это я показал руководителям даже после того, как гол не засчитали: мы всё равно сегодня выиграем или хотя бы не проиграем», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».