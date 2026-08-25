Вингер «Милана» Рафаэл Леау близок к переходу в английскую Премьер-лигу — Ди Марцио

Вингер «Милана» Рафаэл Леау может в ближайшее время сменить клуб и продолжить карьеру в английской Премьер‑лиге. Бирмингемская «Астон Вилла» всерьёз нацелилась на португальского игрока и сейчас ведёт переговоры с «Миланом», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «Астон Вилла» проявляет большую активность и старается согласовать с итальянцами финансовую сторону сделки. Ситуация складывается так, что сейчас уход Леау из «Милана» выглядит наиболее вероятным за всё время — футболист не возражает против перехода в новый клуб.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. За это время он провёл 293 матча, забил 80 голов и сделал 55 результативных передач. Действующее трудовое соглашение португальского игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.