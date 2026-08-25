15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это по своей дури». Бубнов — об удалении Глушенкова в матче «Спартак» — «Зенит»

«Это по своей дури». Бубнов — об удалении Глушенкова в матче «Спартак» — «Зенит»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором сине-бело-голубые уступили «Спартаку» (0:2). На 88-й минуте Глушенков блокировал футболиста «Спартака» Игоря Дмитриева, который находился без мяча. Главный судья встречи Инал Танашев показал форварду жёлтую карточку, которая стала для него второй.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

— Это не плюс Дмитриеву, это Глушенков по своей дури.

— А это жёлтая, вторая?
— Вторая, да. 100%.

— А он там ничего такого не делал.
— Как? Он ему дал локтем. Там было видно, что он