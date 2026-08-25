«Это по своей дури». Бубнов — об удалении Глушенкова в матче «Спартак» — «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором сине-бело-голубые уступили «Спартаку» (0:2). На 88-й минуте Глушенков блокировал футболиста «Спартака» Игоря Дмитриева, который находился без мяча. Главный судья встречи Инал Танашев показал форварду жёлтую карточку, которая стала для него второй.

— Это не плюс Дмитриеву, это Глушенков по своей дури.

— А это жёлтая, вторая?

— Вторая, да. 100%.

— А он там ничего такого не делал.

— Как? Он ему дал локтем. Там было видно, что он