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«Оренбург» назначил нового исполнительного директора, который ранее работал в хоккее

«Оренбург» назначил нового исполнительного директора, который ранее работал в хоккее
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Кирилл Коровкин назначен на должность исполнительного директора ФК «Оренбург».

«Ранее Кирилл Сергеевич возглавлял юридическую службу ХК «Локомотив» (Ярославль). С 2022 по 2026 год работал руководителем отдела по спортивной работе и лицензированию и заместителем генерального директора ФК «Сочи».

Приветствуем Кирилла Сергеевича, желаем успехов и побед с «Оренбургом»!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

После пяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с московским «Спартаком» 30 августа.

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