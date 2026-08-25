15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти определил основных кандидатов на позицию нападающего «Ювентуса»

Спаллетти определил основных кандидатов на позицию нападающего «Ювентуса»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти назвал двух основных кандидатов на позицию нападающего. Трансферные цели специалиста — форвард мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот и Жан‑Филипп Матета из «Кристал Пэлас». По данным инсайдера Николо Скиры, опубликованным в социальной сети, итальянский тренер настаивает на приобретении мощного бомбардира, который возглавит линию атаки.

Спортивный директор «Ювентуса» Рики Массара также проявляет интерес к Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед». Однако голландскому нападающему недостаёт тех специфических качеств и навыков, которые Спаллетти считает необходимыми для своей тактической системы.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 30-летнего Александра Сёрлота составляет € 25 млн, 29-летнего Жан-Филиппа Матета — € 30 млн, а 25-летнего Джошуа Зиркзее — € 40 млн.

Материалы по теме
Звезда «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил тяжёлую травму, сломав ногу