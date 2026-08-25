Спаллетти определил основных кандидатов на позицию нападающего «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти назвал двух основных кандидатов на позицию нападающего. Трансферные цели специалиста — форвард мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот и Жан‑Филипп Матета из «Кристал Пэлас». По данным инсайдера Николо Скиры, опубликованным в социальной сети, итальянский тренер настаивает на приобретении мощного бомбардира, который возглавит линию атаки.

Спортивный директор «Ювентуса» Рики Массара также проявляет интерес к Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед». Однако голландскому нападающему недостаёт тех специфических качеств и навыков, которые Спаллетти считает необходимыми для своей тактической системы.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 30-летнего Александра Сёрлота составляет € 25 млн, 29-летнего Жан-Филиппа Матета — € 30 млн, а 25-летнего Джошуа Зиркзее — € 40 млн.