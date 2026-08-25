Андрей Тихонов высказался о работе Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

«Команда играет, команда выигрывает, и есть положительный результат. При других тренерах был разный результат, отсюда и нервы. Поэтому очень много от поведения тренера зависит. Посмотрите, как он ведёт себя. Карседо может только повернуться [к трибунам] при голах, каких-то моментах, чтобы болельщики поддержали. Он положительно и правильно себя ведёт. Отсюда и реакция такая и футболистов, и болельщиков», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на три очка.