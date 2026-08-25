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«Очень рад дебютировать в этой футболке». Ферран Торрес — о первом матче и дубле за «ПСЖ»

«Очень рад дебютировать в этой футболке». Ферран Торрес — о первом матче и дубле за «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Ферран Торрес поделился впечатлениями от своего дебюта в составе команды и ничьей в матче 1‑го тура Лиги 1 с «Ренном» (2:2). Футболист, перешедший этим летом во французский клуб из «Барселоны», вышел на поле в перерыве при счёте 0:2 в пользу соперника и оформил дубль, чем помог команде уйти от поражения.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 Шиманьски – 9'     2:0 Леполь – 38'     2:1 Ф. Торрес – 71'     2:2 Ф. Торрес – 82'    

«Очень рад дебютировать в этой футболке и внести свой вклад с самого начала. Нам бы хотелось начать с победы, но я запомню реакцию команды и поддержку наших болельщиков», — написал Торрес в социальной сети.

В минувшем сезоне 26-летний испанский игрок провёл 49 матчей за