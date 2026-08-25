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Арбитр Федотов раскритиковал судейство Казарцева в матче «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

Арбитр Федотов раскритиковал судейство Казарцева в матче «Динамо» Махачкала — «Краснодар»
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Бывший футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра Василия Казарцева в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» переиграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Жубал – 80'    

«Главным арбитром на матче «Динамо» Мх – «Краснодар» работал Казарцев, и главное, о чём нужно говорить, – у него на протяжении всей игры была неодинаковая трактовка единоборств. Нет, он не свистел в одну сторону, но одни и те же единоборства или нарушения он трактовал по разному. И в концовке у штрафной «Краснодара», и на 35-й