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«Сандерленд» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» — Mundo Deportivo

«Сандерленд» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» — Mundo Deportivo
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Английский «Сандерленд» активно ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» Марка Касадо. «Чёрные коты» включились в борьбу за 22-летнего опорника, который не входит в долгосрочные планы тренера Ханс-Дитера Флика. Ожидается, что Касадо примет решение о своём будущем в ближайшие дни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, полузащитник настроен продолжить карьеру в европейском футболе, несмотря на предложения из Саудовской Аравии. Первоначально основным претендентом на подписание воспитанника академии «Барселоны» считался «Ноттингем Форест», однако «Сандерленд» стремится опередить конкурентов и завершить сделку в кратчайшие сроки.

В сезоне-2025/2026 Касадо провёл 24 матча в Ла Лиге за «Барселону», отдав одну результативную передачу, а также принял участие в шести матчах Лиги чемпионов. По данным портала Transfermarkt, стоимость испанского полузащитника составляет € 18 млн, а его контракт с «Барселоной» действует до лета 2028 года.

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