«Ну куда?» Бубнов оценил игру Соболева в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком». Победу в этой встрече одержали красно-белые со счётом 2:0.

«Соболев – единица. 59% брака. Ну куда? Нападающему уже 45% брака – единица, 40% – двойка. А здесь 59%. Соболева в начале второго тайма он [Семак] убирает. Что ты его в начале второго тайма убираешь?! Замени его в перерыве», — сказа