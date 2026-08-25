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«Ну куда?» Бубнов оценил игру Соболева в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

«Ну куда?» Бубнов оценил игру Соболева в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком». Победу в этой встрече одержали красно-белые со счётом 2:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

«Соболев – единица. 59% брака. Ну куда? Нападающему уже 45% брака – единица, 40% – двойка. А здесь 59%. Соболева в начале второго тайма он [Семак] убирает. Что ты его в начале второго тайма убираешь?! Замени его в перерыве», — сказа