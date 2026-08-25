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«Не знаю, что надо сделать». Талалаев обратился к игрокам после матча «Балтика» — «Рубин»

«Не знаю, что надо сделать». Талалаев обратился к игрокам после матча «Балтика» — «Рубин»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к футболистам своей команды после матча 5-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором калининградцы сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
24 августа 2026, понедельник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 8'     1:1 Варатынов – 90+4'    

«Футбол состоит из ошибок. Мы можем ошибаться, и мы будем ошибаться. Но надо продолжать работать вот так, как мы работаем. Где-то играть, где-то работать, где-то биться. Нам не хватало с большими командами. С этими где-то хватает. Давайте перерастём! Давайте начинать играть второй тайм, начинать пер