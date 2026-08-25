15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев поделился мнением о «Спартаке» под руководством Карседо

Черданцев поделился мнением о «Спартаке» под руководством Карседо
Комментарии

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об игре московского «Спартака» под руководством Хуана Карседо. Он констатировал, что команда «возмужала» и выросла благодаря работе испанского главного тренера.

«Матч с «Зенитом» только подтверждает, что команда возмужала. Если раньше что‑то не получалось, у предыдущих тренеров «Спартака» сразу начинались прыжки, апелляции и ненужные эмоции. И вся эта нервозность передавалась команде, которая отвлекалась от нормальной футбольной борьбы. Карседо тоже иногда эмоционально реагирует, обращается к резервному судье, но всё это в рамках тренерской нормы. Та уверенность, которую он показывает, передаётся команде. И игроки больше сосредоточены на футболе. Это очень важный элемент роста команды под руководством Карседо», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Сборная 5-го тура РПЛ. Звёзды «Спартака», автор гола через себя и форварды с дублями
Сборная 5-го тура РПЛ. Звёзды «Спартака», автор гола через себя и форварды с дублями
</