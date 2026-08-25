Черданцев поделился мнением о «Спартаке» под руководством Карседо

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об игре московского «Спартака» под руководством Хуана Карседо. Он констатировал, что команда «возмужала» и выросла благодаря работе испанского главного тренера.

«Матч с «Зенитом» только подтверждает, что команда возмужала. Если раньше что‑то не получалось, у предыдущих тренеров «Спартака» сразу начинались прыжки, апелляции и ненужные эмоции. И вся эта нервозность передавалась команде, которая отвлекалась от нормальной футбольной борьбы. Карседо тоже иногда эмоционально реагирует, обращается к резервному судье, но всё это в рамках тренерской нормы. Та уверенность, которую он показывает, передаётся команде. И игроки больше сосредоточены на футболе. Это очень важный элемент роста команды под руководством Карседо», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».