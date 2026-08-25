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Правнук Бенито Муссолини дебютировал за «Лацио» на стадионе, открытом его прадедом

Правнук Бенито Муссолини дебютировал за «Лацио» на стадионе, открытом его прадедом
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Защитник Романо Флориани Муссолини дебютировал за основную команду «Лацио» на «Ренато Далль’Ара» — стадионе «Болоньи», которую в 1926 году открыл его прадед Бенито Муссолини.

Романо Флориани — сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки Бенито Муссолини. Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922-1943 годах.

Романо Флориани присоединился к «Лацио» 1 июля 2023 года. Хотя полноценный переход состоялся в июле, футболист начал привлекаться к основному составу клуба раньше — ещё с 2021 года. Его контракт с «Лацио» действует до июня 2028 года.

Матч 1‑го тура Серии А между «Болоньей» и «Лацио», состоявшийся в воскресенье, 24 августа, завершился победой римского клуба со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 1-й тур
24 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Фраттези – 59'    