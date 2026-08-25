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Президент РПЛ Алаев оценил шансы Инфантино на переизбрание на пост главы ФИФА

Президент РПЛ Алаев оценил шансы Инфантино на переизбрание на пост главы ФИФА
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказал мнение о том, что Джанни Инфантино может сохранить пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) благодаря своему опыту. Инфантино выразил желание переизбираться на этот пост, выборы состоятся в марте 2027 года в Марокко.

«Джанни Инфантино — очень опытный руководитель. Несмотря на то что были определённые эпизоды, которые расценивали как его ошибки, думаю, что он вполне может сохранить свой пост», — приводит слова Алаева ТАСС.

В июле стало известно, что Инфантино планировал создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. Он считает, что создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций — членов ФИФА и способствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола сообщили, что данная схема могла привлечь $ 4,2 млрд. Однако инициатива была подвергнута критике со стороны функционеров, федераций и других организаций. В частности, предложение Инфантино отвергли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Позднее поддержку Инфантино выразили Африканская конфедерация футбола, Ассоциация футбола Аргентины и ряд других национальных федераций.

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА в феврале 2016 года и дважды переизбирался на безальтернативной основе.

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