Михаил Белов покинул пост главного тренера ульяновской «Волги»

Михаил Белов покинул пост главного тренера «Волги», сообщает пресс-служба ульяновского клуба. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги Pari с шестью очками.

«Мы благодарны Михаилу Владимировичу за проделанную работу, но в футболе не так уж и редко приходит момент, когда нужно что-то менять. У нас под руководством Белова был очень хороший сезон в Буфере, когда мы осенью шагнули из «Серебра» в «Золото», а затем завоевали путёвку в Лучшую лигу мира. Этой весной сохранили там прописку. У команды был свой стиль, она нравилась, многие отмечали наш атакующий футбол. Возможно, где-то даже слишком романтичный и авантюрный, за что нас порой наказывали более опытные в плане выступлений в ФНЛ соперники. Но мы хотим не бороться за выживание, а ставим цель сделать шаг вперёд, уверенно добиваться положительных результатов. Естественно, что положение дел на старте нового сезона не может удовлетворять», — приводит слова директора клуба Михаила Наволокина телеграм-канал «Волги».

Михаил Белов возглавлял «Волгу» с лета 2024 года. В прошлом сезоне команда заняла 14-е место в Первой лиге.

К ближайшему матчу в Нижнем Новгороде с текущим лидером команду будет готовить Алексей Тускаев.