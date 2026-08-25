15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов выделил слабое звено в обороне «Зенита» после матча со «Спартаком»

Орлов выделил слабое звено в обороне «Зенита» после матча со «Спартаком»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выделил слабое звено в обороне «Зенита» по итогам матча 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2). Он отметил со знаком минус бразильского правого защитника Густаво Мантуана.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

«Надо выходить из этой ситуации. «Спартак» сыграл по тому же сценарию, как в Суперкубке. И у «Зенита» тогда справа в защите играл Ванья Дркушич. А тут Маркиньос и Барко начинали все атаки с левого фланга, потому что правы