Орлов выделил слабое звено в обороне «Зенита» после матча со «Спартаком»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выделил слабое звено в обороне «Зенита» по итогам матча 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2). Он отметил со знаком минус бразильского правого защитника Густаво Мантуана.

«Надо выходить из этой ситуации. «Спартак» сыграл по тому же сценарию, как в Суперкубке. И у «Зенита» тогда справа в защите играл Ванья Дркушич. А тут Маркиньос и Барко начинали все атаки с левого фланга, потому что правы