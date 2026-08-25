Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказал мнение о нападающем Мирлинде Даку, который, по его словам, принесёт много пользы команде. Даку подписал контракт с красно-белыми в начале августа, перейдя из казанского «Рубина». В составе «Спартака» албанец успел провести четыре матча и отдать одну голевую передачу.

— Как вам первые игры Даку за «Спартак»?

— Даку принесёт очень много пользы. Об этом говорил и Хуан Карлос Карседо. В матче с «Зенитом» был выбран такой план на игру, что Мирлинду досталось не так много игрового времени. Но он ещё себя покажет, в этом нет никаких сомнений. Даку — важнейшая часть команды, коллектив его прекрасно принял. После последнего матча он сказал об ощущении, что они с Манфредом Угальде играют вместе уже три-четыре года, — приводит слова Некрасова «Матч ТВ».

В 6-м туре РПЛ «Спартак» в воскресенье, 30 августа, примет «Оренбург».