Бразильский вингер Савиньо стал игроком «Тоттенхэм Хотспур», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что сумма перехода из «Манчестер Сити» составит около € 99 млн, а контракт будет оформлен после завершения всех необходимых процедур.

Савиньо провёл за «Манчестер Сити» 84 матча и забил семь голов. В составе клуба он выиграл Кубок лиги и Кубок Англии.

Футболист выступал за молодёжные сборные Бразилии в разных возрастных категориях. В марте 2024 года его впервые вызвали в основную сборную страны, дебют состоялся в том же месяце в матче с Англией — Бразилия победила со счётом 1:0 на стадионе «Уэмбли».

Савиньо участвовал в Кубке Америки — 2024 в составе сборной Бразилии. На данный момент он провёл за национальную команду 13 матчей и забил один гол.