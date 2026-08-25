«Рад быть здесь». Савиньо — о переходе в «Тоттенхэм» из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Тоттенхэма» Савиньо поделился своими эмоциями после перехода в лондонский клуб из «Манчестер Сити». Сегодня, 25 августа, «шпоры» официально объявили о трансфере игрока.

«Это заняло некоторое время, но я очень рад быть здесь. Это прекрасная возможность — оказаться в великолепном клубе с одним из лучших тренеров в мире.

Как только я поговорил с главным тренером (Роберто Де Дзерби. — Прим. «Чемпионата»), я понял, что должен перейти сюда. Он сказал, что хочет помочь мне достичь высочайшего уровня, и я верю, что мы сможем сделать это вместе — как команда», — приводит слова Савиньо официальный сайт клуба.

Ранее СМИ сообщали, что сумма перехода Савиньо из «Манчестер Сити» составит около € 99 млн. Бразилец провёл за «горожан» 84 матча и забил семь голов. В составе клуба он выиграл Кубок лиги и Кубок Англии.