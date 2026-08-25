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Организаторы концерта Канье Уэста сделали заявление по выступлению на «Газпром Арене»

Организаторы концерта Канье Уэста сделали заявление по выступлению на «Газпром Арене»
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Концертное агентство Say Agency выступило с заявлением на фоне слухов об отмене концерта западного рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Именно Say Agency занимается организацией этого выступления. Согласно заявлению агентства, концерт Канье Уэста в Петербурге не отменён.

«Друзья, мы видим ваши вопросы и то, как вы переживаете из-за вчерашних новостей. Спешим вас заверить, что концерт не отменён. Вся подготовка идёт в штатном режиме, и даты все также открыты на официальном сайте артиста. Сейчас мы решаем возникшие вопросы и обязательно вернёмся со всеми подробностями.

Дождитесь официальных заявлений и не реагируйте на информационные вбросы. С уважением, Say Agency», — написала пресс-служба агентства в своём телеграм-канале.

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