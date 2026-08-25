Экс-защитник «Краснодара» Мартынович: глупо говорить, что «Зенит» стал слабее

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал игру «Зенита» в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и оценил перспективы команды.

«Зенит» — такой же топ-клуб, как и раньше. Глупо говорить, что он стал слабее. Состав команды один из лучших в лиге. «Зенит» остаётся одним из главных претендентов на победу в РПЛ. А поражения на старте бывают у всех. В этом нет ничего страшного и судьбоносного», — приводит слова Мартыновича Metaratings.

После пяти туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. В следующем матче сине-бело-голубые встретятся с «Факелом» 29 августа. Игра начнётся в 15:00 мск.