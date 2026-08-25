В ЦСКА объявили два возможных сценария относительно Дмитрия Баринова

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме полузащитника Дмитрия Баринова. Он объявил два возможных варианта развития событий. Если удастся избежать операции, восстановление займёт до трёх месяцев. Если операцию всё же придётся сделать, восстановление займёт не менее полугода.

«Что касается Дмитрия Баринова, то в его восстановлении существует разные варианты развития событий. Дима получил травму коленного сустава, который ранее уже был оперирован. Сейчас у него диагностировано частичное повреждение передней крестообразной связки, а также повреждение внутренней боковой связки. Учитывая, что трансплантат за счёт хорошего мышечного корсета выдержал, ведь не зря Дима постоянно занимается профилактикой, произошло только частичное повреждение связки. В связи с этим в ближайшее время он пройдёт курс, направленный на освежение воспалений в суставе, устранение отёка.

Далее ему предстоит пройти повторное МРТ, чтобы ещё раз оценить состояние связки, после чего мы примем решение об окончательной тактике лечения. Если будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займёт до трёх месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придётся выполнить операцию, тогда же уже восстановление займёт не менее шести месяцев», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.