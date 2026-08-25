Мюллер, Хуммельс и Зоммер приобрели 90% акций португальского клуба «Эштрела» за € 40 млн

Группа инвесторов во главе с футболистами Томасом Мюллером, Матсом Хуммельсом и Яном Зоммером приобрела 90% акций клуба «Эштрела» из Амадоры — это крупнейшая в истории португальского футбола сделка с публичной спортивной компанией. Об этом сообщает Record.

Стоимость покупки составила € 40 млн. Для сравнения: в июле 2020 года предыдущий владелец Паулу Лопу приобрёл клуб за € 72 тыс., когда команда выступала в третьем дивизионе. К сезону‑2023/2024 «Эштрела» сумела вернуться в высший дивизион — Примейру.

При этом финансовое положение клуба остаётся сложным: в мае 2026 года он обращался в суд с просьбой о реструктуризации долга, превышающего € 25 млн.

Томас Мюллер — один из наиболее титулованных немецких футболистов: в составе «Баварии» он 13 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выигрывал национальный кубок, дважды побеждал в Лиге чемпионов, а также завоёвывал Суперкубок УЕФА и титул на клубном чемпионате мира. В составе сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира (2014), бронзовым призёром ЧМ‑2010 и дважды — бронзовым призёром чемпионатов Европы (2012, 2016).

Матс Хуммельс, выступавший за «Боруссию» (Дортмунд), «Баварию» и «Рому», является пятикратным чемпионом Германии, трёхкратным обладателем Кубка и пятикратным — Суперкубка страны. Он дважды доходил до финала Лиги чемпионов (в сезонах-2012/2013 и 2023/2024). В составе национальной сборной Хуммельс также завое