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Пресс-служба «Газпром Арены» назвала главное препятствие для концерта Канье Уэста

Пресс-служба «Газпром Арены» назвала главное препятствие для концерта Канье Уэста
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Пресс-служба стадиона «Газпром Арена», на котором свои домашние матчи проводит санкт-петербургский «Зенит», объявила главное препятствие для проведения концерта западного рэпера Канье Уэста в своих стенах. Ранее концертное агентство Say Agency публично заявило, что концерт в Петербурге всё-таки не отменён и должен состояться. Однако представители «Газпром Арены» подчеркнули: никаких документов для аренды стадиона подписано не было, а без них проведение концерта невозможно.

«Концерт без подписанного договора состояться не может. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может», — написала пресс-служба «Газпром Арены».

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