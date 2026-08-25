Экс-тренер Кривцова: травмы — это неизбежность, но Никита сильный парень

Тренер Дмитрий Вязьмикин, работавший с полузащитником Никитой Кривцовым во владимирском «Торпедо», высказался о травме футболиста «Краснодара».

«Конечно, травма Кривцова — потеря для «Краснодара». Сейчас он один из лидеров в атаке команды, но в профессии футболиста травмы — это неизбежность. Когда он схватился за заднюю… Движение ногой, которое он сделал, часто приводит к травмам задней поверхности бедра. Сейчас и Баринов травму получил, и Литвинов. Это издержки футбола. Но самое главное — быстро восстановиться, скорее даже психологически. У «Краснодара» грамотный медицинский штаб — быстро вылечат Никиту. А сам он понимает, что сейчас является одним из лидеров команды, и будет стремиться как можно быстрее вернуться на поле, выполнять все указания медицинского штаба. Желаю Никите скорейшего восстановления и возвращения в состав. Он сильный парень», — сказал Вязьмикин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.