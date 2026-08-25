15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почётный президент РФС: Талалаев уже прошёл все перечни наказаний, его ничем не удивить

Почётный президент РФС: Талалаев уже прошёл все перечни наказаний, его ничем не удивить
Комментарии

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о ситуации с главным тренером калининградской «Балтики» Андреем Талалаевым. Колосков отметил, что Талалаев уже прошёл все возможные виды взысканий за своё поведение, поэтому его не удивит новая дисквалификация.

В понедельник, 24 августа, «Балтика» на выезде сыграла вничью с казанским «Рубином» со счётом 1:1 в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. После гола нападающего «Балтики» Чинонсо Оффора Талалаев показал нецензурный жест в адрес конкретных лиц на трибуне, однако взятие ворот было отменено. Позднее он объяснил свой жест тем, что хотел продемонстрировать руководителю клуба, что команда не проиграет в этот день.

«Я бы больше обратил внимание на игру команды, посмотрел 25 минут и выключил, потому что хуже игры по качеству я ещё не видел в этом сезоне. Сошлись две команды, как будто суть в том, что кто выше пробьёт, тот и капитан. Что касается Талалаева, всё зависит от того, что записывает делегат матча, как он там сформулировал, если вообще обратил внимание. Талалаев уже прошёл все перечни наказаний, которые есть у нас, поэтому его ничем не удивить. Но интерпретация — это дело уже контролирующих органов, главное, что записал делегат матча. Конечно, там могут добавить какие