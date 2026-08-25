«Локомотив» впервые с марта 2023 года опустился на 14-е место в таблице РПЛ

«Локомотив» оказался на 14-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам тура — это случилось впервые с марта 2023 года, сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Тогда тренер Михаил Галактионов только пришёл в «Локомотив» и помог команде выбраться из зоны стыков, одержав 10 побед в 13 матчах весенней части сезона РПЛ-2022/2023.

С тех пор Галактионов провёл 108 матчей у руля «Локомотива» в РПЛ, в среднем занимая 5–6-е места в таблице по итогам тура.

После пяти туров РПЛ сезона-2026/2027 у железнодорожников три очка. Команда пока не одержала ни одной победы: в её активе три ничьих и два поражения. В следующем туре, 29 августа, «Локомотив» примет на своём стадионе московское «Динамо».