Ещенко оценил игру Мирлинда Даку в первых матчах за «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру новичка красно-белых Мирлинда Даку в первых матчах за новую команду.

«Даку находится в новом коллективе, а так он уже столько лет играет в чемпионате России, знает все команды. Если ему потихоньку давать больше времени на поле, он будет раскрываться. Угальде до прихода Даку не забивал, а сейчас начал это делать. Может, приход Мирлинда с этим связан. Нападающие должны забивать. А конкуренция — это хорошо», — сказал Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Даку перешёл в «Спартак» из «Рубина» текущим летом.