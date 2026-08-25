Английский «Борнмут» арендовал вратаря из «Ювентуса» с опцией выкупа

Английский клуб «Борнмут» официально объявил о подписании контракта с 29-летним итальянским вратарём Микеле Ди Грегорио, который продолжит свою карьеру в Премьер-лиге. Сделка завершена на условиях годичной аренды из «Ювентуса» с возможностью выкупа.

По информации СМИ, «Борнмут» выплатил около € 1,3 млн за аренду вратаря. В соглашение включена опция выкупа голкипера летом 2027 года за сумму приблизительно € 13–14 млн.

В сезоне-2025/2026 Ди Грегорио провёл 30 матчей в Серии А за «Ювентус», пропустив всего 25 голов и сохранив ворота в неприкосновенности в