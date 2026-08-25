«Он вернётся сильнее». Ролан Гусев поддержал Дмитрия Баринова

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказал пожелания скорейшего выздоровления полузащитнику армейцев Дмитрию Баринову. В понедельник, 24 августа, ЦСКА сообщил, что игрок пропустит от трёх до шести месяцев из-за частичного повреждения передней крестообразной связки и внутренней боковой связки коленного сустава. Срок восстановления 29-летнего хавбека зависит от решения о необходимости операции.

— У Баринова вторые «кресты» за карьеру.

— Характер и бойцовские качества помогут ему вернуться сильнее. Травма у такого игрока — это потеря для ЦСКА. Отсутствие Баринова может сказаться на дистанции, потому что Дмитрий — такая фигура, которая нужна любой команде. Он очень самоотверженный игрок, и я желаю Баринову скорейшего выздоровления, — приводит слова Гусева «Матч Т