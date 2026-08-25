15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он вернётся сильнее». Ролан Гусев поддержал Дмитрия Баринова

«Он вернётся сильнее». Ролан Гусев поддержал Дмитрия Баринова
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказал пожелания скорейшего выздоровления полузащитнику армейцев Дмитрию Баринову. В понедельник, 24 августа, ЦСКА сообщил, что игрок пропустит от трёх до шести месяцев из-за частичного повреждения передней крестообразной связки и внутренней боковой связки коленного сустава. Срок восстановления 29-летнего хавбека зависит от решения о необходимости операции.

— У Баринова вторые «кресты» за карьеру.
— Характер и бойцовские качества помогут ему вернуться сильнее. Травма у такого игрока — это потеря для ЦСКА. Отсутствие Баринова может сказаться на дистанции, потому что Дмитрий — такая фигура, которая нужна любой команде. Он очень самоотверженный игрок, и я желаю Баринову скорейшего выздоровления, — приводит слова Гусева «Матч Т