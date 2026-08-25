Защитник ЦСКА Рейс назвал самого сложного соперника в РПЛ

Защитник московского ПФК ЦСКА Матеус Рейс назвал самого сложного соперника в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Из клубов он выделил «Зенит», а из персоналий — бразильского вингера сине-бело-голубых Луиса Энрике.

— Против какого форварда было сложнее всего играть в Лиге чемпионов?

— Самый крутой — это Майкл Олисе из «Баварии». Он невероятно быстрый нападающий, дриблер, хорошо обыгрывает в обе стороны.

— А в Российской Премьер-Лиге?

— Очень тяжело играть с «Зенитом». Луис Энрике – быстрый и хороший форвард, — приводит слова Рейса «РИА Новости Спорт».

До перехода в ЦСКА Рейс выступал за лиссабонский «Спортинг».