«Подышать новым воздухом». Матеус Рейс рассказал, почему решил переехать в Россию

Защитник ПФК ЦСКА Матеус Рейс рассказал, почему решил переехать из лиссабонского «Спортинга» в чемпионат России.

— И все же в «Спортинге» вы показывали потрясающий футбол, завоевали трофеи, стабильно играли в Лиге чемпионов. Не было опасений ехать в Россию?

— Мой контракт заканчивался, но ЦСКА опередил «Спортинг» и сделал мне предложение. За пять лет в Португалии я завоевал все титулы, вписал своё имя в историю клуба, поэтому решил поменять страну, подышать новым воздухом.

— Что в Бразилии знают про ЦСКА?

— Весь мой городок, все мои товарищи и знакомые прекрасно осведомлены о нашем клубе. Со времен Вагнера Лава, Карвальо его имя укоренилось в