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Зоран Тошич оценил старт сезона ЦСКА в РПЛ

Зоран Тошич оценил старт сезона ЦСКА в РПЛ
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич оценил старт армейской команды в новом розыгрыше чемпионата России. Команда добыла три победы и две ничьих в пяти стартовых матчах.

«Хорошо, что ЦСКА всегда находится наверху таблицы. Важно учитывать, что только начало сезона — впереди много игр. Жалко, что потерял очки в домашних встречах. У команды новый тренер, но он хорошо знает всех игроков, многих из них Игдисамов уже тренировал. ЦСКА сейчас на третьем месте. Впереди предстоит ряд выездных матчей — будет непросто. Однако хорошо, что армейцы начали сезон без плохих результатов», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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