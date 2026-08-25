Марко ван Бастен раскритиковал назначение Хави в сборную Нидерландов

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен раскритиковал назначение Хави главным тренером сборной Нидерландов — экс-игрок считает, что стране пора воспитывать своих тренеров. Бывший форвард недоволен решением Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB): впервые с 1970‑х годов сборную возглавит иностранец.

«По моему ощущению, я бы предпочёл видеть на этом посту нидерландского тренера. В конце концов, мне кажется, мы должны быть способны вырастить такого специалиста здесь, в Нидерландах. Хотя Хави и был хорошим игроком», — приводит слова ван Бастена Goal.

Контракт с Хави рассчитан до чемпионата мира по футболу 2030 года.

Ранее Рональд Куман покинул пост наставника национальной команды Нидерландов. Он возглавлял сборную с 202