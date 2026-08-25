Рейс рассказал, что изменилось в ЦСКА после назначения Игдисамова

Защитник московского ПФК ЦСКА Матеус Рейс рассказал, что изменилось в армейской команде после назначения Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера красно-синих.

— Что изменилось в команде с приходом Игдисамова?

— Сейчас у нас хорошая атмосфера, очень сплочённый коллектив. С тренером у меня наладилось взаимопонимание, ещё когда он работал в штабе Фабио. Он, кстати, помогал мне с русским языком. Дмитрий Игоревич — истинный болельщик ЦСКА, который хочет всё время побеждать. Мы бесконечно верим в его философию. Я очень счастлив, что клуб выбрал его, — приводит слова Матеуса Рейса «РИА Новости Спорт».