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Геннадий Орлов раскритиковал звёздного легионера «Зенита»

Геннадий Орлов раскритиковал звёздного легионера «Зенита»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Джона Джона, которого клуб купил прошлой зимой за € 20 млн (по данным СМИ). Эксперт считает, что Джон Джон подошёл к началу сезона в плохом функциональном состоянии.

«Джон Джон провёл неудачный матч со «Спартаком». У меня впечатление, что он какой-то не до конца подготовленный. Потому что, когда он только изначально приехал, было пару матчей, и мы просто нарадоваться не могли: лез в атаку, бежал на фланг, бил по воротам. А сейчас потерял запас своей спортивной злости для того, чтобы добиться успеха»,