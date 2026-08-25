Геннадий Орлов раскритиковал звёздного легионера «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Джона Джона, которого клуб купил прошлой зимой за € 20 млн (по данным СМИ). Эксперт считает, что Джон Джон подошёл к началу сезона в плохом функциональном состоянии.

«Джон Джон провёл неудачный матч со «Спартаком». У меня впечатление, что он какой-то не до конца подготовленный. Потому что, когда он только изначально приехал, было пару матчей, и мы просто нарадоваться не могли: лез в атаку, бежал на фланг, бил по воротам. А сейчас потерял запас своей спортивной злости для того, чтобы добиться успеха»,