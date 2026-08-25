Ещенко: «Локомотив» идёт в зоне стыков, а может быть ещё хуже

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил текущее положение «Локомотива» в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ и высказался о трансферной политике клуба. После пяти матчей чемпионата железнодорожники занимают 14-е место с тремя очками. Команда пока не одержала ни одной победы: в её активе три ничьих и два поражения.

«Локомотив» правильно сделал, что отдал Батракова, пока есть возможность продавать и зарабатывать. Будут перестраиваться. Тем более в команде есть футболисты хорошего уровня. Не хотелось бы, чтобы «Локомотив» провально выступил. Сейчас команд