Тошич: Батраков перерос РПЛ, а после «Галатасарая» может оказаться в любом большом клубе

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич оценил переход полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Понятно, что Батраков перерос российский чемпионат. Как и каждый спортсмен, он хочет попробовать себя в серьёзной команде и играть в Лиге чемпионов. Я вижу в этом переходе только позитивное. Рад, что молодые футболисты решаются на трансфер в зарубежные команды и хотят попробовать себя на серьёзном уровне, несмотря на хорошую зарплату и условия в России.

Жалко, что Россия сейчас не участвует в еврокубках. А «Галатасарай» — чемпион Турции, большая команда, которая играет в Лиге чемпионов. Это очень хороший шаг для Батракова. После «Галатасарая» он может оказаться в любом большом клубе», — сказал Тошич в бе