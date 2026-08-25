«Мы одна из лучших команд по всем метрикам». Игдисамов оценил старт ЦСКА в сезоне

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил старт команды в сезоне-2026/2027.

«Хотелось бы лучше стартовать. Были потери очков: с «Крыльями», где могли выигрывать, игра с «Ростовом» не получилась. Поставил бы четвёрочку нашему старту. Надо улучшать моменты. К критике отношусь спокойно. Мы на это внимания не обращаем и с позитивом смотрим вперёд.

Мы одна из лучших команд по всем метрикам. Моменты мы создаём. Сейчас Лусиано забил, чему мы очень рады. Голы Мусаева тоже не за горами», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти матчей в Альфа-Ба