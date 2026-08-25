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Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал слухи об интересе «Бешикташа» к Кисляку

Тренер ЦСКА Игдисамов прокомментировал слухи об интересе «Бешикташа» к Кисляку
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал слухи об интересе «Бешикташа» к полузащитнику Матвею Кисляку.

«Никак не реагирую. Даже сейчас», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение 21-летнего полузащитника с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 25 млн.

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