Тренер ЦСКА Игдисамов отреагировал на сравнения с Газзаевым после начала работы в клубе

Тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на сравнения с экс-наставником армейцев Валерием Газзаевым после начала работы в клубе.

«Что касается сравнений с Газзаевым, не читаю и не смотрю ничего. Это эмоциональные качели. Кто-то скажет гадость — расстраиваешься, кто-то похвалит — радуешься. Приятно уже оставить свою фамилию в клубе. Идти сразу за мэтром Газзаевым — большая честь. Мы установили новый рекорд чемпионата по волевым победам. Это заслуга и футболистов. Цели высокие. Это промежуточный этап. Хотелось бы добиться более высоких целей», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее телеграм-канал Opta Sport сообщал, что Игдисамов показал лучший старт по набранным очкам в чемпионате России среди всех наставников армейцев,