Игдисамов поддержал спортдиректора ЦСКА Шевелёва на фоне критики и отсутствия трансферов

Тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поддержал спортдиректора клуба Евгения Шевелёва на фоне критики и отсутствия трансферов.

«Мы выигрываем и проигрываем вместе. Есть сложности в совершении трансферов. Хотел бы поддержать Евгения Шевелёва. Мы должны конструктивно доносить информацию друга для друга. Если мне есть что ему сказать, скажу ему об этом на собрании. Нужно оставаться профессионалами и семьёй. Мы должны решать все проблемы, не вынося сор из избы.

Работа ведётся в этом направлении. Есть несколько кандидатов. Сейчас с нами будет работать Пономарчук. Мы будем привлекать его к тренировкам и смотреть, насколько нам нужен полузащитник. Всё в руках Артёма», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.