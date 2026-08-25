Тренер ЦСКА Игдисамов: меня ничего не страшит — с оптимизмом смотрим в будущее

Тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов признался, что оптимистично оценивает перспективы команды в нынешнем сезоне.

«Наши принципы схожи с Фабио, но мне хотелось бы больше баланса между атакой и обороной. С Челестини мы смотрим на футбол одинаково. В каких-то вещах я у него учился. Он никогда не терял веру в себя и в наших ребят. Идёт процесс адаптации. Этот путь всегда тернистый. Мы не теряем энтузиазма. Меня ничего не страшит. С оптимизмом смотрим в будущее», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице.