КДК рассмотрит поведение Талалаева в матче «Балтика» — «Рубин». Тренер вызван на заседание

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1). На 64-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, а Талалаев жестикулировал в адрес трибун, совершая удары ладонью по кулаку и эмоционально высказываясь при этом.