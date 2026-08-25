Дмитрий Черышев высказался о будущем Дениса после ухода из «Красавы»

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына после ухода Дениса Черышева из «Красавы».

— Мы не обсуждали тему ухода Дениса из «Красавы» как таковую. Сам пока не знаю конкретики. Знаю только, что он принял такое решение и не будет продолжать играть в «Красаве». О причинах не стал вдаваться в подробности. Денис сказал, что потом мне всё расскажет. Он принял такое серьёзное решение — как отец я должен принять его.

— Денис планирует продолжать карьеру